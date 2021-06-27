"Я не знаю, чому Кейн почав хибити з позицій, з яких зазвичай легко забиває (нападник збірної Англії не забив жодного гола на груповому етапі – прим. Футбол 24). Втім, ми не будемо проти, якщо це триватиме до середи і дозволить нам не пропустити.

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Особисто у мене був дуже хороший досвід гри на Вемблі, де ми виграли Лігу чемпіонів у 2013 році. Ми перемагали Англію на ЧС-2010. Це не має нічого спільного з грою у вівторок, але це може додати декому впевненості. Травма коліна мені не заважає. Якби це було великою проблемою, то сьогодні я б не тренувався", – цитує Мюллєра Daily Mail.

Додамо, що матч Англія – Німеччина відбудеться 29 червня. У цій парі визначиться потенційний суперник України, яка на стадії 1/8 фіналу Євро зустрінеться зі Швецією.

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