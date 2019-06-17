Мякушко получил награду лучшего игрока Карпат сезона 2018/19

Карпаты отдали самую высокую индивидуальную награду клуба полузащитнику Сергею Мякушко.

"Львы" опубликовали результаты фанатского голосования на официальном сайте.

Мякушко – лучший игрок УПЛ в мае

С более 200 человек, принявших участие в опросе, 13% респондентов поддержали аргентинца Франциско Ди Франко. 30% отдали свой голос за Марьяна Шведа, который уже перебрался в шотландский Селтик. Опередить его смог только Сергей Мякушко – за хавбека проголосовало более 35% болельщиков.

Мякушко оценил вероятность своего ухода из Карпат

В 34-х матчах УПЛ сезона 2018/19 Мякушко отличился 8 голами и 5 результативными передачами.