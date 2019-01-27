toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Мякушко оценил работу Фабри на посту главного тренера Карпат

27 января 11:33 132 Читати українською
Мякушко оценил работу Фабри на посту главного тренера Карпат
Фабрисиано Гонсалес / Фото AP

Хавбек Карпат Сергей Мякушко поделился впечатлениями от работы команды под наставничеством испанского специалиста Фабрисиано Гонсалеса.

"Тренер очень требовательный, серьезно относится к своему делу, много требует. Но он понимает, что все сразу измениться не может. Пришел новый тренер, все началось снова, новый материал. Он это понимает.

Фабрі Гонсалес – головний тренер Карпат: плюси та мінуси

Мы стараемся как можно скорее привыкнуть к его требованиям и все выполнять. Акцент делается на тактику", – сказал Мякушко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 2 недели назад новым наставником львовян стал 63-летний испанский специалист Фабрисиано Гонсалес, с которым Карпаты подписали контракт на 2,5 года.

Карпати на порозі змін: 8 юних талантів, на яких варто звернути увагу Фабрі Гонсалесу

Теги
Зимние сборы Карпаты Карпаты Сергей Мякушко Сергей Мякушко Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
    Світ — 12:22416 Трансферное окно, зима-2019 – Дедлайн (LIVE)
3
час
:
33
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук