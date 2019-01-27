Мякушко оценил работу Фабри на посту главного тренера Карпат

Хавбек Карпат Сергей Мякушко поделился впечатлениями от работы команды под наставничеством испанского специалиста Фабрисиано Гонсалеса.

"Тренер очень требовательный, серьезно относится к своему делу, много требует. Но он понимает, что все сразу измениться не может. Пришел новый тренер, все началось снова, новый материал. Он это понимает.

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Мы стараемся как можно скорее привыкнуть к его требованиям и все выполнять. Акцент делается на тактику", – сказал Мякушко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, 2 недели назад новым наставником львовян стал 63-летний испанский специалист Фабрисиано Гонсалес, с которым Карпаты подписали контракт на 2,5 года.

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