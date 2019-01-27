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Мякушко оцінив роботу Фабрі на посаді головного тренера Карпат

11:33 302 Читать на русском
Мякушко оцінив роботу Фабрі на посаді головного тренера Карпат
Фабрісіано Гонсалес / Фото AP

Хавбек Карпат Сергій Мякушко поділився враженнями від роботи команди під наставництвом іспанського фахівця Фабрісіано Гонсалеса.

"Тренер дуже вимогливий, серйозно ставиться до своєї справи, багато вимагає. Але він розуміє, що все відразу змінитись не може. Прийшов новий тренер, все почалося знову, новий матеріал. Він це розуміє.

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Ми намагаємося якомога швидше звикнути до його вимог і все виконувати. Акцент робиться на тактику", – сказав Мякушко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, 2 тижні тому новим наставником львів'ян став 63-річний іспанський фахівець Фабрісіано Гонсалес, з яким Карпати підписали контракт на 2,5 роки.

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Теги
Карпати Карпати Сергій Мякушко Сергій Мякушко Зимові збори Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес
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