Минимальное поражение соперника сборной Украины в видеообзоре матча Англия – Австрия – 1:0
09:02 - Читати українською
Сборная Англии обыграла Австрию в рамках товарищеской встречи. Смотрите видео гола и обзор матча Англия – Австрия на Футбол 24.
Англичане захватили инициативу, пользуясь активностью Александера-Арнольда на правом фланге, и создали несколько неплохих моментов в первой половине. Австрия остро отвечала сопернику, но первая половина прошла без голов.
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А вот во второй Англия вышла вперед – после быстрой контратаки Сака должен был забить в пустые ворота, что он и сделал. "Три льва" едва не привезли себе курьезный автогол усилиями Годфри, но в итоге удержали победу.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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