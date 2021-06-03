Англичане захватили инициативу, пользуясь активностью Александера-Арнольда на правом фланге, и создали несколько неплохих моментов в первой половине. Австрия остро отвечала сопернику, но первая половина прошла без голов.

Англия обыграла Австрию, но не избежала досадной травмы – будущий соперник Украины дал хороший бой

А вот во второй Англия вышла вперед – после быстрой контратаки Сака должен был забить в пустые ворота, что он и сделал. "Три льва" едва не привезли себе курьезный автогол усилиями Годфри, но в итоге удержали победу.