Кубок України, 1/8 фіналу

Вікторія – Минай – 1:0

Гол: Сасовський, 46

Минай вийшов на гру без багатьох основних футболістів, а головний тренер Володимир Шаран не поїхав у Суми на матч. Тому не дуже дивно, що Вікторія створювала більше моментів.

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Господарі загрожували в основному зі стандартів. Саме так на початку другого тайму Вікторія вийшла вперед – Сасовський виграв повітря під час подачі у штрафний майданчик.

Згодом Максим в аналогічному стилі міг офомити дубль. А ще Вишневський ледь не зрізав м'яч у власні ворота. Минай так і не зумів бодай наблизитися до того, щоб врятувати матч.