Минай в драматической серии пенальти одолел Ингулец и стал первым полуфиналистом Кубка Украины

Ингулец в рамках 1/4 финала Кубка Украины не смог переиграть Минай. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/4 финали

Минай – Ингулец – 1:1 (6:5 – по пенальти)

Голы: Глагола, 31 – Мишуренко, 54

Удаление: Никитюк, 117 (красная карточка) – Фатеев, 79 (красная карточка), Павлов, 118 (вторая желтая карточа)

В единственной четвертьфинальной паре, где не было представителей УПЛ, сошлись лидеры Первой лиги. Прошлогодний финалист турнира – Ингулец – приехал в гости к Минаю. С самого начала матча было заметно, что встречаются команды примерно одинакового уровня. Гости больше владели мячем, минайци в основном контраатаковали. Именно после быстрой атаки и пришел гол. Глагола лучше всех разобрался в чужой штрафной, добив мяч в сетку ворот Богдана Шуста.

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Отметим, что первая половины игры была полна жесткой борьбы, и арбитр не стеснялся показывать карточки. Правда, за первые 45 минут у хозяев было только одно предупреждение, а в Ингульца – сразу четыре.

В начале второй половины команда из Петрово сумела отыграться. Позиционная атака завершилась ударом головой Мишуренко – мяч коварно опустился за спиной голкипера в ворота. После этого Минай начал действовать активнее: больше давил, создавал моменты, но Шуст действовал уверенно. В конце матча Ингулец остался в меньшинстве. Фатеев опасно сыграл против Оринчака и получил прямую красную. Минай мог воспользоваться численным преимуществом и вырвать победу в основное время, но с ударами Ткачука и Паняшка защита Ингульца справилась.

Дополнительное время запомнилось еще двумя удалениями и закончилось без голов, а в серии пенальти больше повезло Минаю.

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