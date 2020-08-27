Минай підсилиться ветераном УПЛ Шиндером

Дебютант УПЛ Минай близький до підписання форварда Антона Шиндера, повідомляє Sport.ua.

Минай обрав транслятора домашніх матчів УПЛ

33-річний нападник та закараптський клуб обговорюють співпрацю терміном на один рік. У минулому сезоні Антон захищав кольори німецького Швабаха.

Шиндер відомий в УПЛ своїми виступами за Шахтар, Ворсклу, Таврію, Чорноморець та Олімпік. Також форвард встиг зіграти два поєдинки за збірну України.

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