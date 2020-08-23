Минай выбрал транслятора домашних матчей УПЛ

Домашние матчи Миная в украинской Премьер-лиге будет показывать телеканал "Футбол 1/2/3", сообщает официальный сайт закарпатского клуба.
Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19
Отметим, что подопечные Василия Кобина будут играть свои матчи в Ужгороде на стадионе Авангард. В этом сезоне они проведут там 13 домашних поединков.
Напомним, дебютный поединок закарпатцев в высшем дивизионе против Львова, который должен был состояться 22 августа, был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
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