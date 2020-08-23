toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ЗАРЯ

Минай выбрал транслятора домашних матчей УПЛ

15:09 - Читати українською
Минай выбрал транслятора домашних матчей УПЛ
Минай / Фото из открытых источников

Чемпион Первой лиги присоединился к большинству клубов и делегировал права на показ своих матчей каналам "Футбол 1/2/3".

Домашние матчи Миная в украинской Премьер-лиге будет показывать телеканал "Футбол 1/2/3", сообщает официальный сайт закарпатского клуба.

Львов – Минай: поединок первого тура официально перенесли из-за COVID-19

Отметим, что подопечные Василия Кобина будут играть свои матчи в Ужгороде на стадионе Авангард. В этом сезоне они проведут там 13 домашних поединков.

Напомним, дебютный поединок закарпатцев в высшем дивизионе против Львова, который должен был состояться 22 августа, был перенесен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Парад легенд Динамо і колізей смерті: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
"Финансы поют романсы": Кобин выделил главную проблему Миная перед стартом в УПЛ
08:27
3721
Теги
телевидение Футбол 1 Минай Минай
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
58
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?