Денис Кожанов, Василий Пиняшко и Угечукву Огбонная решили покинуть закарпатский клуб, сообщает meta-ratings.

Милевский покинет Минай, – Цыганык

Ранее команду уже покинули Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич. В большинстве игроков соглашения завершаются в июне этого года. С большой вероятностью Минай покинут Артем Милевский и Анатолий Нуриев.

Напомним, закарпатцы вылетели из УПЛ, заняв последнее место с 18 очками в активе. В прессе ходили слухи, что Минай в случае вылета из Премьер-лиги прекратит свое существование.

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