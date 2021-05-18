Минай разорвал контракты еще с тремя игроками, – СМИ
14:55 - Читати українською
Минай продолжает терять игроков после позорного вылета из УПЛ.
Денис Кожанов, Василий Пиняшко и Угечукву Огбонная решили покинуть закарпатский клуб, сообщает meta-ratings.
Милевский покинет Минай, – Цыганык
Ранее команду уже покинули Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич. В большинстве игроков соглашения завершаются в июне этого года. С большой вероятностью Минай покинут Артем Милевский и Анатолий Нуриев.
Напомним, закарпатцы вылетели из УПЛ, заняв последнее место с 18 очками в активе. В прессе ходили слухи, что Минай в случае вылета из Премьер-лиги прекратит свое существование.
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