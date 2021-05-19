Голкипер Миная Андрей Попович стал еще одним игроком, который решил покинуть закарпатский клуб.

Капитан Миная решил досрочно расторгнуть соглашение с клубом, которое было рассчитано до 30 июня 2021 года, сообщает meta-ratings.

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Ранее команду уже покинули Антон Шиндер, Антон Каниболоцкий и Мислав Матич. Также появлялась информация об уходе из клуба Дениса Кожанова, Василия Пиняшко и Угечукву Огбонная, а агент Артема Милевского сообщил, что его клиент не будет выступать в Первой лиге.

Напомним, закарпатцы вылетели из УПЛ, заняв последнее место с 18 очками в активе. В прессе ходили слухи, что Минай в случае вылета из Премьер-лиги прекратит свое существование.

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