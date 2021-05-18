Карьера Артема Милевского в закарпатском клубе оказалась довольно непродолжительной. Об уходе ветерана из Миная сообщил его агент Александр Панков.

"У нас была договоренность с руководством клуба, если команда вылетает в Первую лигу, то Артем уходит. Я не считаю переход Милевского в Минай ошибкой. Наоборот, возвращение в УПЛ – большой плюс.

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Мы рассчитывали на результат, когда подписывали контракт. Хотелось голов, результативных передач, но не получилось. Что дальше? Человеку 36 лет. Сколько еще команд нужно пройти? Конечно, он думает над переходом в другую плоскость. Все возможно. Возможно, наступил период, когда нужно понять, есть мотивация играть в футбол, или уже заниматься другими делами", – признался Панков в комментарии Футбол News.

Артем Милевский присоединился к Минаю в зимнее трансферное окно, проведя 10 матчей в УПЛ. Результативными действиями 36-летний форвард не сумел отличиться.

К слову, закарпатский клуб по итогам сезона 2020/21 понизился в классе и продолжит выступления в Первой лиге.

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