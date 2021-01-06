Подопечные Василия Кобина определились, когда начнут подготовку ко второй части сезона.

Минай проведет зимние сборы в Турции и определился с датами начала подготовки к продолжению сезона – с 23 января по 6 февраля.

Минай может назначить тренером молодежной команды экс-игрока сборной Украины, который недавно покинул клуб

Официальный сайт клуба уже назвал будущих спарринг партнеров. Так, 28 января Минай встретится с сербским клубом Рад, 31 января – с брестским Рухом (Беларусь), 2 февраля – казахским Актобе, 3 февраля – Македония ГП, а 5 февраля – ровенским Вересом.

Отметим, что Минай уже 13 февраля проведет первый официальный матч в УПЛ после зимнего перерыва – соперником станет Львов.

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