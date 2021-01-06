Підопічні Василя Кобіна визначилися, коли розпочнуть підготовку до другої частини сезону.

Минай проведе зимові збори у Туреччині та визначився із датами початку підготовки до продовження сезону – з 23 січня по 6 лютого.

Минай може призначити тренером молодіжної команди екс-гравця збірної України, який нещодавно покинув клуб

Офіційний сайт клубу вже назвав майбутніх спаринг партнерів. Так, 28 січня Минай зустрінеться із сербським клубом Рад, 31 січня – із брестським Рухом (Білорусь), 2 лютого – казахським Актобе, 3 лютого – Македонія ГП, а 5 лютого – рівненський Вересом.

Зазначимо, що Минай вже 13 лютого проведе перший офіційний матч в УПЛ після зимової перерви – суперником стане Львів.

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