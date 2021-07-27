Минай объявил о подписании шестерых защитников
Закарпатский клуб продолжает трансферную кампанию перед стартом в УПЛ.
Минай подписал контракты еще с шестью новобранцами, сообщает официальный сайт закарпатской команды.
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Новичками команды стали защитники: Богдан Векляк, Олег Синегуб, Виктор Лыховидько, Игорь Гончар, Олег Горин и Андрей Семенко.
21-летний Векляк – воспитанник Карпат, последний сезон отыгравший в донецком Олимпике. 32-летний Синегуб предыдущие 4 сезона провел в Ингульце. Оттуда перешел и 28-летний Семенко. 29-летний Лыховидько ранее выступал Черноморец. 28-летний экс-игрок молодежной сборной Украины Гончар последний сезон провел в армянском Алашкерте, а 21-летний Горин выступал за польскую Ягеллонию.
Напомним, ранее закарпатский клуб объявил о приходе Евгения Селезнева, Олега Вишневского, Эдварда Кобака и Ивана Станковича.
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