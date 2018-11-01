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Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

31 октября 13:45 3790 Читати українською
Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины
Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины / Футбол 24

Второлиговый Минай и киевское Динамо встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Прямая видеотрансляция поединка была доступна на сайте "Футбол 24".

Скромный Минай принимал титулованное Динамо в поединке 1/8 финала Кубка Украины. Начало встречи – в 14.00. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Минай – Динамо – 1:3 – видео голов

К кубковому противостоянию команды подходили в разном настроении. Хозяева в последнем матче чемпионата добыли комфортную победу над ровенским Вересом (2:0) и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы "А" Второй лиги. В то же время киевское Динамо сенсационно проиграло Львову дома.

Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Стартовые составы команд:

Минай: Мелашенко, Беца, Ощипко, Кобин, Стастюк, Гавриленко, Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смокоровский, Гегедош

Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич – Андриевский, Шапаренко – Дуэлунд, Смирный, Буэно – Супряга

Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча:

Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
Матч окончен
1 : 3
Динамо Киев
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Кубок Украины Минай - Динамо Киев Кубок Украины 2018/19 Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай
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