Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Украины

Второлиговый Минай и киевское Динамо встречались в матче 1/8 финала Кубка Украины. Прямая видеотрансляция поединка была доступна на сайте "Футбол 24".
Скромный Минай принимал титулованное Динамо в поединке 1/8 финала Кубка Украины. Начало встречи – в 14.00. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Минай – Динамо – 1:3 – видео голов
К кубковому противостоянию команды подходили в разном настроении. Хозяева в последнем матче чемпионата добыли комфортную победу над ровенским Вересом (2:0) и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы "А" Второй лиги. В то же время киевское Динамо сенсационно проиграло Львову дома.
Динамо одолело Минай в тяжелом матче и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины
Стартовые составы команд:
Минай: Мелашенко, Беца, Ощипко, Кобин, Стастюк, Гавриленко, Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смокоровский, Гегедош
Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Пиварич – Андриевский, Шапаренко – Дуэлунд, Смирный, Буэно – Супряга
Минай – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча: