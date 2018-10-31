Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України

Друголіговий Минай і київське Динамо зустрічались в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Пряма відеотрансляція поєдинку була доступна на сайті "Футбол 24".
Скромний Минай приймав титуловане Динамо в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України. Початок зустрічі – о 14.00. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Минай – Динамо – 1:3 – відео голів
До кубкового протистояння команди підходили у різному настрої. Господарі в останньому матчі чемпіонату здобули комфортну перемогу над рівненським Вересом (2:0) і продовжують очолювати турнірну таблицю групи "А" Другої ліги. Натомість київське Динамо сенсаційно програло Львову вдома.
Динамо здолало Минай у важкому матчі та пробилося до 1/4 фіналу Кубка України
Стартові склади команд:
Минай: Мелашенко, Беца, Ощипко, Кобін, Стастюк, Гавриленко, Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смокоровський, Гегедош
Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Піваріч – Андрієвський, Шапаренко – Дуелунд, Смирний, Буено – Супряга
Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу: