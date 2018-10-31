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Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України

13:45 7446 Читать на русском
Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України
Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України / Футбол 24

Друголіговий Минай і київське Динамо зустрічались в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Пряма відеотрансляція поєдинку була доступна на сайті "Футбол 24".

Скромний Минай приймав титуловане Динамо в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України. Початок зустрічі – о 14.00. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

До кубкового протистояння команди підходили у різному настрої. Господарі в останньому матчі чемпіонату здобули комфортну перемогу над рівненським Вересом (2:0) і продовжують очолювати турнірну таблицю групи "А" Другої ліги. Натомість київське Динамо сенсаційно програло Львову вдома.

Динамо здолало Минай у важкому матчі та пробилося до 1/4 фіналу Кубка України

Стартові склади команд:

Минай: Мелашенко, Беца, Ощипко, Кобін, Стастюк, Гавриленко, Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смокоровський, Гегедош

Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Піваріч – Андрієвський, Шапаренко – Дуелунд, Смирний, Буено – Супряга

Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу:

Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
Матч завершено
1 : 3
Динамо
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Теги
Кубок України Минай - Динамо Кубок України 2018/19 Динамо Динамо Минай Минай
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