Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України

Друголіговий Минай і київське Динамо зустрічались в матчі 1/8 фіналу Кубка України. Пряма відеотрансляція поєдинку була доступна на сайті "Футбол 24".

Скромний Минай приймав титуловане Динамо в поєдинку 1/8 фіналу Кубка України. Початок зустрічі – о 14.00. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

До кубкового протистояння команди підходили у різному настрої. Господарі в останньому матчі чемпіонату здобули комфортну перемогу над рівненським Вересом (2:0) і продовжують очолювати турнірну таблицю групи "А" Другої ліги. Натомість київське Динамо сенсаційно програло Львову вдома.

Динамо здолало Минай у важкому матчі та пробилося до 1/4 фіналу Кубка України

Стартові склади команд:

Минай: Мелашенко, Беца, Ощипко, Кобін, Стастюк, Гавриленко, Лобода, Микуляк, Пиняшко, Смокоровський, Гегедош

Динамо: Бущан – Морозюк, Бурда, Шабанов, Піваріч – Андрієвський, Шапаренко – Дуелунд, Смирний, Буено – Супряга

Минай – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу: