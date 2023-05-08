Минай – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор неожиданной победы аутсайдера
8 мая 18:22 - Читати українською
Минай победил Ворсклу в 25 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Минай вышел вперед на последних минутах первого тайма. Мяч застрял в толпе соперников, пока Петько ударом щечкой не попал в нижний угол.
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История повторилась после перерыва. Ворскла не создала ничего толкового и под занавес тайма пропустила еще раз. Булеза высокой подачей нашел голову Твердохлеба – 2:0.
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