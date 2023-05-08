Минай – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд несподіваної перемоги аутсайдера
18:22 - Читать на русском
Минай переміг Ворсклу у 25 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Минай вийшов уперед на останніх хвилинах першого тайму. М'яч застряг у натовпі суперників, допоки Петько ударом щічкою не поцілив у нижній кут.
Минай сенсаційно переміг Ворсклу і покинув зону вильоту – Скрипник і Ко все далі від єврокубків
Історія повторилася по перерві. Ворскла не створила нічого путнього і під завісу тайму пропустила ще раз. Булеза високою подачею знайшов голову Твердохліба – 2:0.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter