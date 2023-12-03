В матче 16-го тура Динамо на выезде сыграет с Минаем. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Минай – Динамо на "Футбол 24", начнется в 13:00. Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на YouTube-канале УПЛ ТБ.

Перед командой Желько Любеновича будет стоять сверхсложная задача – остановить "динамо-машину", которая после ухода Мирчи Луческу еще не проигрывала. Минай в текущем сезоне пока не одержал ни одной победы, поэтому успех в матче с "бело-синими" имеет для команды как турнирное, так и моральное значение.

Минай – Динамо: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд:

Минай: Бандура, Дмитрук, Булеза, Чуев, Немчанинов, Витенчук, Петько, Твердохлеб, Кораблин, Одарюк, Демиденко.

Динамо: Бущан, Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак, Бражко, Андриевский, Буяльский, Волошин, Кабаев, Ванат.