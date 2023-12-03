У матчі 16-го туру Динамо на виїзді зіграє з Минаєм. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Минай – Динамо на "Футбол 24", розпочнеться о 13:00. Зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на YouTube-каналі УПЛ ТБ.

Перед командою Желько Любеновіча стоятиме надскладне завдання – зупинити "динамо-машину", яка після відходу Мірчі Луческу ще не програвала. Минай у поточному сезоні поки не здобув жодної перемоги, тож успіх у матчі з "біло-синіми" має для команди як турнірне, так і моральне значення.

Минай – Динамо: анонс матчу УПЛ

Стартові склади команд:

Минай: Бандура, Дмитрук, Булеза, Чуєв, Немчанінов, Вітенчук, Петько, Твердохліб, Кораблін, Одарюк, Демиденко.

Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак, Бражко, Андрієвський, Буяльський, Волошин, Кабаєв, Ванат.