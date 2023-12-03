Желько Любенович дебютировал в роли главного тренера Миная, потерпев минимальное поражение от Кривбасса – однако минимальным его сделали сейвы Бандуры. Можно только отметить, что в первый час встречи закарпатцы более-менее нормально закрывались, заставляя соперника лупить с дистанции или со стандартов, однако ближе к концу встречи не было и этого. Чуда не произошло.

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Минай остается на дне таблицы, без побед и без перспектив. На что-то надеяться команда могла с футболом, который еще под руководством Владимира Шарана демонстрировали в первом туре – когда "лисы" дисциплинированно защищались, смело прикрывали пространство между линиями и агрессивно прессинговали. Сейчас же в футболе Миная просто нечего отметить.

Для Динамо сегодняшний поединок должен был бы стать легкой прогулкой. В теории, можно было бы ожидать проблем из-за упрощения игры киевлян – Александр Шовковский отказался от коротких розыгрышей, начав работать в режиме "быстрых флангов", словно середняк. Это могло бы создать трудности в матчах с такими же прагматичными коллективами, однако "бело-синие" уверенно переиграли Кривбасс и Рух. А это значительно более крутые команды, чем Минай.

Да, столичный коллектив потерял в яркости. Тот же поединок с Рухом оказался довольно скучным. Ну и пусть – для Динамо сейчас важно просто набирать очки. После двух подряд побед киевляне приблизились к Шахтеру на расстояние трех очков, а до первой позиции не хватает одиннадцать – не так и много, учитывая наличие трех матчей в запасе, не считая сегодняшнего.

Прагматизм сейчас рулит в УПЛ, а состав Динамо позволяет быть самым крутым из всех середняков. Подопечные Александра Шовковского могут не просто спасти сезон, а и зацепиться за золото, как и хотели летом – но пока необходимо просто завершить осенне-зимнюю часть. Без нервов и с двумя победами.

Кадровая ситуация

Травмированы: Воробчак – Ярмоленко, Диалло

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Динамо

Минай: Бандура – Дмитрук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Петько, Витенчук – Кораблин, Одарюк, Твердохлеб – Вишневский

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Бенито, Буяльский, Кабаев – Волошин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

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