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Минай – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины

15:00 17 Читати українською
Минай – Динамо: стало известно место проведения полуфинала Кубка Украины
Фото ФК Минай

Минай не хочет терять фактор домашнего поля в поединке с киевским грандом.

Поединок 1/2 финала Кубка Украины Минай – Динамо состоится на домашней арене закарпатского клуба, сообщает официальный сайт УАФ.

Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предыдущее решение отменили, в регламент внесли правки

Ранее отмечалось, что встречу между этими соперниками проведут в Ужгороде.

Напомним, поединок запланирован на 17 июня. Во втором полуфинале судьбу путевки на ключевой матч турнира разыграют между собой Мариуполь и Ворскла, матч запланирован на 24 июня.

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