Минай – Динамо: стало відоме місце проведення півфіналу Кубка України

Минай не хоче втрачати фактор домашнього поля у двобої з київським грандом.

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України Минай – Динамо планують провести на домашній арені закарпатського клубу в селі Минай, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки

Матч пройде без вболівальників. Раніше зазначалось, що зустріч між цими суперниками проведуть в Ужгороді.

Нагадаємо, двобій запланований на 17 червня. У другому півфіналі долю путівки на ключовий матч турніру розіграють між собою Маріуполь та Ворскла, матч запланований на 24 червня.

"Якщо пройдемо Динамо – поголю голову": кіпера Миная тренували Берті Фогтс і Просінечкі, Аїлтон дражнив джипом