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Минай – Динамо: стало відоме місце проведення півфіналу Кубка України

14:58 455 Читать на русском
Минай – Динамо: стало відоме місце проведення півфіналу Кубка України
Фото ФК Минай

Минай не хоче втрачати фактор домашнього поля у двобої з київським грандом.

Поєдинок 1/2 фіналу Кубка України Минай – Динамо планують провести на домашній арені закарпатського клубу в селі Минай, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Матч пройде без вболівальників. Раніше зазначалось, що зустріч між цими суперниками проведуть в Ужгороді.

Нагадаємо, двобій запланований на 17 червня. У другому півфіналі долю путівки на ключовий матч турніру розіграють між собою Маріуполь та Ворскла, матч запланований на 24 червня.

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Теги
Динамо Динамо УАФ Кубок України Минай Минай
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