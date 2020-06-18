Минай – Динамо: определились лучший и худший игроки киевского клуба

Очередные итоги полуфинального поединка Кубка Украины между Динамо и закарпатским Минаем (2:0).
Автор дубля Миккел Дуэлунд стал лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Украины, сообщает Команда 1, опираясь на данные InStat Index.
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22-летний датчанин сделал 40 технико-тактических действий (ТТД), набрав 352 пункта. Худшим исполнителем киевского клуба стал нападающий Фран Соль, испанец выдал лишь 11 ТТД.
В нынешнем сезоне УПЛ Фран провел лишь 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом. В финале КУ Динамо встретится с победителем пары Мариуполь – Ворскла.
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