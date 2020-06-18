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Минай – Динамо: определились лучший и худший игроки киевского клуба

10:18 - Читати українською
Минай – Динамо: определились лучший и худший игроки киевского клуба
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Очередные итоги полуфинального поединка Кубка Украины между Динамо и закарпатским Минаем (2:0).

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

Автор дубля Миккел Дуэлунд стал лучшим игроком матча 1/2 финала Кубка Украины, сообщает Команда 1, опираясь на данные InStat Index.

Михайличенко оценил готовность Миная к УПЛ

22-летний датчанин сделал 40 технико-тактических действий (ТТД), набрав 352 пункта. Худшим исполнителем киевского клуба стал нападающий Фран Соль, испанец выдал лишь 11 ТТД.

В нынешнем сезоне УПЛ Фран провел лишь 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом. В финале КУ Динамо встретится с победителем пары Мариуполь – Ворскла.

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Кубок Украины Динамо Киев Динамо Киев Минай - Динамо Киев Фран Фран Соль Миккел Миккел Дуэлунд
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