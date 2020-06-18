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Минай – Динамо: визначились найкращий і найгірший гравці київського клубу

10:18 - Читать на русском
Минай – Динамо: визначились найкращий і найгірший гравці київського клубу
Фран Соль / Фото ФК Динамо

Чергові підсумки півфінального поєдинку Кубка України між Динамо та закарпатським Минаєм (2:0).

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

Автор дубля Міккел Дуелунд став найкращим гравцем матчу 1/2 фіналу Кубка України, повідомляє Команда 1, опираючись на дані InStat Index.

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22-річний данець здійснив 40 технічно-тактичних дій (ТТД), набравши 352 пункти. Найгіршим виконавцем київського клубу став нападник Фран Соль, іспанець спромігся лише на 11 ТТД.

У нинішньому сезоні УПЛ Фран провів лише 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом. У фіналі КУ Динамо зустрінеться з переможцем пари Маріуполь – Ворскла.

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Теги
Динамо Динамо Фран Фран Соль Минай - Динамо Кубок України Міккел Міккел Дуелунд
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