Михайличенко оценил готовность Миная к УПЛ

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался впечатлен уровнем Миная после очной встречи в полуфинале Кубка Украины (2:0).

"Считаю, что Минай может сыграть в УПЛ, и он близок к этому. Желаю Василию Кобину и его команде сделать этот шаг в Премьер-лигу", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

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Напомним. после 19-ти туров Первой лиги Минай занимает третью строчку, которая позволяет повыситься в классе. Руководство турнира решило доиграть сезон, поэтому для закарпатцев пока не все определено.

В финале Кубка Украины Динамо встретится с победителем пары Маруполь – Ворскла.

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