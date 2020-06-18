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Михайличенко оценил готовность Миная к УПЛ

06:30 - Читати українською
Михайличенко оценил готовность Миная к УПЛ
Алексей Михайличенко / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко остался впечатлен уровнем Миная после очной встречи в полуфинале Кубка Украины (2:0).

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

"Считаю, что Минай может сыграть в УПЛ, и он близок к этому. Желаю Василию Кобину и его команде сделать этот шаг в Премьер-лигу", – цитирует Михайличенко официальный сайт киевлян.

Минай – Динамо: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Напомним. после 19-ти туров Первой лиги Минай занимает третью строчку, которая позволяет повыситься в классе. Руководство турнира решило доиграть сезон, поэтому для закарпатцев пока не все определено.

В финале Кубка Украины Динамо встретится с победителем пары Маруполь – Ворскла.

Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальти

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Алексей Алексей Михайличенко Минай Минай Минай - Динамо Киев Первая лига
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