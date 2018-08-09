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Мина пройдет медосмотр в Испании для перехода в Эвертон

14:46 72 Читати українською
Мина пройдет медосмотр в Испании для перехода в Эвертон
Йерри Мина / ФК Барселона

Защитник Барселоны Йерри Мина близок к переходу в Эвертон.

Представители Эвертона сейчас находятся в Барселоне и уже завершают переговоры по трансферу 23-летнего защитника на Гудисон Парк, сообщает Sky Sports.

Мина пройдет медосмотр для Эвертона прямо в Барселоне, чтобы сэкономить время.

Ранее отмечалось, что колумбиец обойдется "ирискикам" в 32 миллиона евро, а контракт будет заключен на 5 лет.

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Напомним, ранее на защитника претендовал Манчестер Юнайтед, сообщалось, что Мина даже согласовал контракт с "красными дьяволами", но в последний момент трансфер сорвался.

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