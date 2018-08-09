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Манчестер Юнайтед пытается подписать Година

14:18 32 Читати українською
Манчестер Юнайтед пытается подписать Година
Диего Годин / официальный сайт УЕФА

Манчестер Юнайтед планирует усилить линию обороны до окончания трансферного окна, новый претендент – Диего Годин.

Уругваец может продолжить свою карьеру на Олд Траффорд, сообщает Sky Sports.

Манчестер Юнайтед желает усилить свою линию защиты до закрытия трансферного окна в Англии. Очередная цель – игрок мадридского Атлетико Диего Годин.

В контракте игрока даже прописана цифра, за которую его можно выкупить 20 миллионов евро.

Боатенг отказал Манчестер Юнайтед, так как ведет переговоры с ПСЖ, Bild

К слову, сегодня последний день, когда английские команды могут осуществлять трансферы.

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