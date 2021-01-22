Нападающий Наполи Аркадиуш Милик попробует свои силы во французском первенстве.

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26-летний форвард перешел в Марсель на правах аренды, сообщает официальный сайт провансальцев. Соглашение заключено на полтора года с возможностью дальнейшего выкупа игрока. За "бело-голубых" Милик будет выступать под номером 19.

Напомним, Аркадиуш перешел в Наполи в августе 2016 года из Аякса за 32 млн евро. В текущем сезоне не провел за партенопейцев ни одной игры и даже не был включен в заявку на сезон. Transfermarkt оценивает Милика в 22 млн евро.

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