Милик официально перешел в Марсель
Польский форвард продолжит карьеру в чемпионате Франции.
Нападающий Наполи Аркадиуш Милик попробует свои силы во французском первенстве.
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26-летний форвард перешел в Марсель на правах аренды, сообщает официальный сайт провансальцев. Соглашение заключено на полтора года с возможностью дальнейшего выкупа игрока. За "бело-голубых" Милик будет выступать под номером 19.
Напомним, Аркадиуш перешел в Наполи в августе 2016 года из Аякса за 32 млн евро. В текущем сезоне не провел за партенопейцев ни одной игры и даже не был включен в заявку на сезон. Transfermarkt оценивает Милика в 22 млн евро.
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