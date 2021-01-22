Нападник Наполі Аркадіуш Мілік спробує свої сили у французькій першості.

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26-річний форвард перейшов у Марсель на правах оренди, повідомляє офіційний сайт провансальців. Угоду укладено на півтора року з можливістю подальшого викупу гравця. За "біло-голубих" Мілік виступатиме під номером 19.

Нагадаємо, Аркадіуш перейшов у Наполі в серпні 2016 року з Аякса за 32 млн євро. У поточному сезоні не провів за партенопейців жодної гри і навіть не був включений у заявку на сезон. Transfermarkt оцінює Міліка у 22 млн євро.

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