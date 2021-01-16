Лига 1, 20-й тур

Марсель – Ним – 1:2

Голы: Бенедетто, 85 – Элиассон, 55, 58

Нереализолваный пенальти: Товен, 35 (м)

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Хозяева имели прекрасную возможность открыть счет, но Товен не смог реализовать пенальти.

После перерыва игрокам Нима оказалось достаточно трех минут, чтобы двумя голами создать сенсацию. Героем матча стал хавбек гостей Никлас Элиассон, который и отметился дублем. До финального свистка Марсель сумел отквитать один мяч, но даже за ничью подопечные Виллаша-Боаша не смогли зацепиться.

После 20 туров Марсель расположился на 6-й строчке, Ним еще остается в зоне вылета – 18-е место.

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