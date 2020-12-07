"Похоже, определился с клубом Артем Милевский. Григорию Козловскому (президент Руха. – прим.) удалось убедить Милевского в необходимости плавного завершения карьеры именно в его команде. Несколько лет назад Артем дал такое обещание и намерен его сдержать.

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Более того, функции Милевского не ограничатся игровыми. По договоренности, после окончания игровой карьеры Милевский в том же Рухе начнет работу спортивным директором. Планы Козловского на второй круг большие. С новым тренером и рядом новых игроков. Амбиции простираются далеко, и в следующем сезоне команде будет поставлена еврокубковая задача.

Единственной альтернативой винниковскому варианту для Артема является команда Засухи (Колос. – прим.), который с таким же рвением хотел бы видеть его у себя. Для киевлянина, естественно, такой вариант был бы в приоритете, если бы не слово, данное Козловскому", – утверждает телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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