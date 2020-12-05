Милевский заработал пенальти в прощальном матче за Динамо – Брест феерично вылетел из Кубка Беларуси
В матче 1/8 финала Кубка Беларуси БАТЭ обыграл брестское Динамо со счетом 4:2.
Кубок Беларуси, 1/8 финала
БАТЭ – Динамо Брест – 4:2
Голы: Милич, 3 Драгун, 13, 74, Скавыш, 79 – Лаптев, 17 (п), Нойок, 67
Милевский вспомнил, что ему больше всего запомнилось во время знакомства с Марадоной
В составе Динамо с первых минут появились два украинца – Александр Нойок и Артем Милевский. Именно они создали первый момент в игре – на 2-й минуте Милевский сбросил на Нойка, а тот из-за пределов штрафной пробил в перекладину. БАТЭ сразу же ответил голом, после чего забил еще.
Спасать ситуацию взялся Милевский – на 17-й Артем заработал пенальти, который реализовал Лаптев. Динамо во втором тайме даже смогло отыграться – гол в активе Нойка. Однако БАТЭ сумел забить еще два раза и завоевал путевку в четвертьфинал.
Отметим, что отчетный матч стал прощальным за брестскую команду для Милевского. Артем еще раньше сам сообщил, что покинет белорусский клуб по окончании сезона. Больше у Динамо официальных матча не запланировано.