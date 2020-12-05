Кубок Беларуси, 1/8 финала

БАТЭ – Динамо Брест – 4:2

Голы: Милич, 3 Драгун, 13, 74, Скавыш, 79 – Лаптев, 17 (п), Нойок, 67

Милевский вспомнил, что ему больше всего запомнилось во время знакомства с Марадоной

В составе Динамо с первых минут появились два украинца – Александр Нойок и Артем Милевский. Именно они создали первый момент в игре – на 2-й минуте Милевский сбросил на Нойка, а тот из-за пределов штрафной пробил в перекладину. БАТЭ сразу же ответил голом, после чего забил еще.

Спасать ситуацию взялся Милевский – на 17-й Артем заработал пенальти, который реализовал Лаптев. Динамо во втором тайме даже смогло отыграться – гол в активе Нойка. Однако БАТЭ сумел забить еще два раза и завоевал путевку в четвертьфинал.

Отметим, что отчетный матч стал прощальным за брестскую команду для Милевского. Артем еще раньше сам сообщил, что покинет белорусский клуб по окончании сезона. Больше у Динамо официальных матча не запланировано.