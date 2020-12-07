"Схоже, визначився з клубом Артем Мілевський. Григорію Козловському (президент Руха. – прим.) вдалося переконати Мілевського в необхідності плавного завершення кар'єри саме в його команді. Кілька років тому Артем дав таку обіцянку і має намір її дотриматися.

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Більше того, функції Мілевського не обмежаться ігровими. За домовленістю, після закінчення ігрової кар'єри Мілевський в тому ж Русі почне роботу спортивним директором. Плани Козловського на друге коло великі. З новим тренером і низкою нових гравців. Амбіції сягнули далеко, і в наступному сезоні команді буде поставлене ​​єврокубкове завдання.

Єдиною альтернативою винниківському варіанту для Артема є команда Засухи (Колос. – прим.), який з таким же завзяттям хотів би бачити його у себе. Для киянина, природно, такий варіант був би у пріоритеті, якби не слово, дане Козловському", – стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

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