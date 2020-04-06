"То температура, то гипс": Милевский – о нефарте Хачериди в Беларуси

Форвард Динамо Брест Артем Милевский рассказал об отношении к пандемии коронавируса в белорусской команде.

"В команде все по-разному относятся к ситуации. В Беларуси в любом случае доигрывают чемпионат по системе весна-осень. Чемпионат Европы перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что во время паузы подросла бы трава, газоны стали бы лучше.

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Легионеры говорят: "Сделаем, как скажут". У Хачериди то температура, то гипс. Но уже вроде нормально. Ждем его, он уже попадал в заявку. Температура у него была еще до всех этих событий.

Во вторник будет заседание, министры будут собираться с президентом – должны принять решение. Милевский без футбола – домосед, который купит себе коврик, будет делать планку, валяясь на диване", – сказал Артем Милевский в эфире Великого футбола.

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