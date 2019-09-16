"Миколайовичу, пора!" – Мілевський натякнув Шевченкові, що готовий до повернення у збірну України

Нападник брестського Динамо Артем Мілевський впевнений, що набрав достатньо ігрових кондицій і зможе допомогти національній команді у подальших матчах.

Колишній нападник київського Динамо і збірної України Артем Мілевський, який нині виступає за Динамо Брест, на своїй сторінці у соціальній мережі Інстраграм звернувся до головного тренера збірної України Андрія Шевченка. 34-річний футболіст прозоро натякнув, що вже давно готовий до виклику у стан "синьо-жовтих" і чекає на запрошення від екс-партнера по Динамо.

Складно сказати, чи зможуть Хачеріді та Мілевський потрапити до збірної України, – Шевченко

"Миколайовичу, пора!" – написав Мілевський у своєму Instagram, виставивши пост з Шевченком у формі збірної України.

Нагадаємо, Артем виступав за національну команди в період з 2006 по 2012 роки. У поточному сезоні Мілевський у чемпіонаті Білорусі зіграв в 20 матчах, в яких забив 3 голи і віддав 4 результативні передачі.