Мілевський розповів, про що був його пост, адресований Шевченку

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський пролив світло на таємниче послання в Instagram "Миколайовичу, пора!", яке він адресував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку.

"Я нічого серйозного не мав на увазі. Просто дуже люблю пацанів (гравців збірної України – прим.). Дуже люблю футбол, який вони зараз показують. Дуже добротний. Я б просто приїхав, всіх би обійняв і побачив. Не більше. Вийшов би хвилин на 20, відіграв би свою стінку із Зінченком, з Ярмолою, з Коноплянкою, вивів би Яремчука один на один і все. Я б пішов.

"Миколайовичу, пора!" – Мілевський натякнув Шевченкові, що готовий до повернення у збірну України

Дуже хочеться побачити всіх пацанів. Тим більше, що у нас працює Боря-адміністратор, який працевлаштований і в національній команді, і в Динамо Брест. Він – дуже хороший, душевна людина. Завжди запитую у нього, коли він приїжджає в клуб, як там пацани, як там колектив. Мені завжди все це цікаво. Я люблю пожартувати, люблю підколоти", – розповів Мілевський в ефірі програми Профутбол.