Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский признался, что спровоцировало его повесить бутсы на гвоздь.

"У меня пропало желание играть в футбол после того, как я играл в Минае.

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Чисто психологически пока не хочется играть в футбол, к сожалению. Это связано с событиями, которые там происходили", – сказал Милевский в программе "Денисов Time".

Напомним, закарпатский клуб стал последним в карьере форварда. За "лисов" Артем провел 10 матчей и ни разу не забил. В августе 2021 года Милевский объявил о завершении выступлений.

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