Динамо Мн одолело Торпедо в "украинском дерби", Белшина продолжила ужасный старт: матчи пятницы в Беларуси

Чемпионат Беларуси продолжает радовать фанатов на фоне абсолютного затишья в и других странах Европы.
Чемпионат Беларуси, 3 тур
Белшина – Городея – 0:1
Гол: Сайчич, 66
Динамо Минск – Торпедо БелАЗ – 2:0
Голы: Климович, 21 Бручич, 43
Тур начался с противостояния Белшины и Городеи. Украинский легионер хозяев Михаил Пыско весь матч просидел на скамейке запасных, а его команда потерпела третье поражение подряд и закрепилась на последней строчке таблицы. Судьбу трех очков в пользу Городеи решил точный удар серба Лазаря Сайчича.
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Позже встречались минское Динамо Артема Сухоцкого и Торпедо БелАЗ Дмитрия Юсова. Оба украинца вышли в старте, но победить в условном дерби было суждено первому. Команда из столицы забила два мяча до перерыва и спокойно удержала свое преимущество. Торпедо потерпело первое поражение в сезоне, а у Динамо все наоборот – дебютные очки.
Отметим, что завтра свои матчи сыграют солигорский Шахтер Юрия Вернидуба и брестское Динамо Милевского, Нойка и Хачериди.
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