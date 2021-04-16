"Выступая за Динамо, мне пришлось больше десяти раз сыграть против Шахтера. В 2007 году в розыгрыше Суперкубка Украины даже оформил дубль, однако поединки в чемпионате – это совсем другая история.

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Помнится, мы всегда настраивались на дерби, как на важнейший матч. А функции мотиватора часто брал на себя Олег Лужный, который входил тогда в тренерский штаб Динамо", – признался Михалик в комментарии Meta-ratings.

Заметим, перед очным противостоянием отставание Шахтера от Динамо составляет 7 зачетных баллов. Сам поединок состоится в субботу, 17 апреля. Начало Классического – в 19:30.

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