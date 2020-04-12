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Милевский, Хачериди и Нойок – в стартовом составе Динамо Брест на матч против Ислочи: онлайн-трансляция поединка

18:45 40 Читати українською
Милевский, Хачериди и Нойок – в стартовом составе Динамо Брест на матч против Ислочи: онлайн-трансляция поединка
Динамо Брест – Ислочь: онлайн-трансляция матча с Милевским и Хачериди в старте

Динамо Брест принимает Ислочь в 4-м туре первенства Беларуси. Онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо Брест – Ислочь стартует в 19:00. В составе хозяев Евгений Хачериди, Артем Милевский и Александр Нойок вышли с первых минут. После трех туров действующий чемпион набрал всего 3 очка и разместился во втором десятке турнирной таблицы. Ислочь набрала 6 пунктов и находится в середине турнирки.

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Напомним, на днях Динамо Брест сделало весомую заявку на выход в финал Кубка Беларуси, одолев в первом матче Шахтер Солигорск, который возглавляет Юрий Вернидуб.

Динамо Брест – Ислочь: онлайн-видеотрансляция матча

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Теги
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