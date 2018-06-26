Милевский голом и ассистом помог Динамо Б разгромить Городею

Динамо-Брест Артема Милевского обыграло Городею в матче 13-го тура Высшей лиги Беларуси.

Динамовцы победили со счетом 5:2, а в разгроме непосредственное участие принял Артем Милевский. В эпизоде с первым забитым голом в матче 33-летний форвард выступил ассистентом, а во втором тайме уже забил сам.

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Стоит отметить, что Милевский уже второй поединок подряд играет на позиции центрфорварда, хотя ранее выступал на позиции "десятки".

"Мне понравилось, как он играл с Ислочью в Минске. Понятно, что у Артема нет скорости, чтобы убежать. Но он хорошо принимает мяч спиной и разворачивает атаки, а также играет головой. Ему же нравится на обеих позициях", – сказал главный тренер Динамо Б Сергей Ковальчук.

После 10 матчей чемпионата у Артема 3 забитых гола и 5 результативных передач. Его команда после этой встречи занимает 8-ю строчку в турнирной таблице.