toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО ДАНИЯ - ФРАНЦИЯ НИГЕРИЯ - АРГЕНТИНА ИСЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Милевский голом и ассистом помог Динамо Б разгромить Городею

08:49 83 Читати українською
Милевский голом и ассистом помог Динамо Б разгромить Городею
Артем Милевский / фото: ФК Динамо Б

Динамо-Брест Артема Милевского обыграло Городею в матче 13-го тура Высшей лиги Беларуси.

Динамовцы победили со счетом 5:2, а в разгроме непосредственное участие принял Артем Милевский. В эпизоде с первым забитым голом в матче 33-летний форвард выступил ассистентом, а во втором тайме уже забил сам.

Нойок забил шедевральный гол после нестандартного розыгрыша штрафного

Стоит отметить, что Милевский уже второй поединок подряд играет на позиции центрфорварда, хотя ранее выступал на позиции "десятки".

"Мне понравилось, как он играл с Ислочью в Минске. Понятно, что у Артема нет скорости, чтобы убежать. Но он хорошо принимает мяч спиной и разворачивает атаки, а также играет головой. Ему же нравится на обеих позициях", – сказал главный тренер Динамо Б Сергей Ковальчук.

После 10 матчей чемпионата у Артема 3 забитых гола и 5 результативных передач. Его команда после этой встречи занимает 8-ю строчку в турнирной таблице.

Теги
Видеоновости Мир Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
    ЧС 2018 — 09:00223 Нигерия – Аргентина: анонс матча ЧМ-2018
5
час
:
0
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук