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Мілевський голом та асистом допоміг Динамо Б розгромити Городею

08:47 324 Читать на русском
Мілевський голом та асистом допоміг Динамо Б розгромити Городею
Артем Мілевський / фото: ФК Динамо Б

Динамо-Брест Артема Мілевського обіграло Городею в матчі 13-го туру Вищої ліги Білорусі.

Динамівці перемогли з рахунком 5:2, а в розгромі безпосередню участь узяв Артем Мілевський. В епізоді з першим забитим голом в матчі 33-річний форвард виступив асистентом, а в другому таймі вже забив сам.

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Варто зазначити, що Мілевський вже другий поєдинок поспіль грає на позиції центрфорварда, хоча раніше виступав на позиції "десятки".

"Мені сподобалося, як він грав з Іслочью в Мінську. Зрозуміло, що у Артема немає швидкості, щоб втекти. Але він добре приймає м'яч спиною і розгортає атаки, а також грає головою. Йому ж подобається на обох позиціях", – сказав головний тренер Динамо Б Сергій Ковальчук.

Після 10 матчів чемпіонату у Артема 3 забитих голи і 5 результативних передач. Його команда після цієї зустрічі займає 8-й рядок у турнірній таблиці.

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Відеоновини Світ Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський
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