Мілевський голом та асистом допоміг Динамо Б розгромити Городею

Динамо-Брест Артема Мілевського обіграло Городею в матчі 13-го туру Вищої ліги Білорусі.
Динамівці перемогли з рахунком 5:2, а в розгромі безпосередню участь узяв Артем Мілевський. В епізоді з першим забитим голом в матчі 33-річний форвард виступив асистентом, а в другому таймі вже забив сам.
Варто зазначити, що Мілевський вже другий поєдинок поспіль грає на позиції центрфорварда, хоча раніше виступав на позиції "десятки".
"Мені сподобалося, як він грав з Іслочью в Мінську. Зрозуміло, що у Артема немає швидкості, щоб втекти. Але він добре приймає м'яч спиною і розгортає атаки, а також грає головою. Йому ж подобається на обох позиціях", – сказав головний тренер Динамо Б Сергій Ковальчук.
Після 10 матчів чемпіонату у Артема 3 забитих голи і 5 результативних передач. Його команда після цієї зустрічі займає 8-й рядок у турнірній таблиці.