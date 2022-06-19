Мілан проявляє серйозний інтерес до 34-річного оборонця. Клуб вже зробив йому першу пропозицію щодо контракту, інформує AS.

"Це найщасливіший день з тих пір, як я прийшов у Реал": Марсело пояснив, чому йде з Мадрида без жодного смутку

Зокрема, "россонері" запропонували Марсело зарплатню у розмірі 3 мільйонів євро на рік, але його такий варіант не влаштовує. Він нібито не хоче грати за половину суми, яку отримував у Мадриді. Мілан продовжить контактувати з представниками бразильця і може подумати над покращенням пропозиції.

Нагадаємо, за 15 років у Мадриді футболіст виграв 25 трофеїв, що є рекордним показником в історії Реала. Щоправда, в останніх сезонах Марсело вже не мав постійної ігрової практики (у минулому сезоні провів 17 поєдинків та віддав 2 асисти).

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги