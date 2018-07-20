Милан выиграл апелляцию в Лозанне и будет играть в еврокубках

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил решение об отстранении итальянского Милана от еврокубков.

"Россонери" будут допущены к участию в розыгрыше Лиги Европы в сезоне 2018/19, сообщает официальный сайт CAS.

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По информации Sky Sport Italia, CAS отменил решение УЕФА о дисквалификации Милана из еврокубков из-за невыполнения условий финансового fair-play. В то же время La Reppublica утверждает, что одним из аргументов юристов миланцев была апелляция к сомнительному выполнению критериев другими клубами – английским Манчестер Сити, французским ПСЖ и миланским Интером.

В прошлом сезоне Милан занял 6-е место и пробился в групповой этап Лиги Европы.