Защитник Шальке Малик Чау впервые в своей карьере будет играть вне чемпионата Германии.

Милан оформил трансфер 21-летнего немца из гельзенкирхенского коллектива, передает пресс-служба действующих чемпионов Италии . Чау подписал контракт с "россонери" на 5 лет.

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Шальке заработал на переходе 5 миллионов евро. Малик делал первые клубы в академиях Фортуны, Байера и Боруссии Менхенгладбах, а в возрасте 14 лет перебрался к "горнякам". В Гельзенкирхене центрбек прошел все уровни и с 2020-го играл за первую команду, проведя всего 61 поединок и забив 3 мяча.

В прошлом сезоне Чау был лидером обороны Шальке и помог клубу вернуться в Бундеслигу после сезона выступлений во втором по силе чемпионате Германии.