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Милан уверен в приобретении хавбека Барселоны Дениса Суареса

14:29 45 Читати українською
Милан уверен в приобретении хавбека Барселоны Дениса Суареса
Денис Суарес / соцсети

Полузащитник "блаугранас" может продолжить карьеру в Серии А.

Итальянское издание Corriere dello Sport, сообщает о заинтересованности Милана в услугах 24-летнего футболиста. "Россонери" уверены, что клубу удастся договориться с Барселоной о переходе Суареса в январе.

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Денис вполне может согласиться на такой вариант продолжения карьеры, ведь в этом сезоне он только один раз выходил на поле в составе "сине-гранатовых". К слову, хавбек перешел в Барселону в 2016 году из Вильярреала.

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