Милан разгромил Эмполи, Пйонтек в очередной раз забил

В матче 25 тура Серии А Милан дома разбил Эмполи. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Милан – Эмполи – 3:0

Голы: Пйонтек, 49, Кессье, 51, Кастильехо, 67

Милан мог выйти вперед в счете уже на 10 минуте, но гол Пакеты отменили из-за офсайда. А вот во втором тайме Пйонтек очередным голом за Милан открыл счет в матче, а уже через 2 минуты Кессье удвоил преимущество "красно-черных". Кастильехо с передачи Конти поставил точку в матче, не оставив шансов Эмполи на спасение.



Благодаря этой победе Милан набрал 45 очков и расположился в зоне Лиги чемпионов, Эмполи с 21 пунктом остался рядом с зоной вылета.