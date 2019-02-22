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Милан разгромил Эмполи, Пйонтек в очередной раз забил

22 февраля 23:27 51 Читати українською
Милан разгромил Эмполи, Пйонтек в очередной раз забил
Пйонтек отметился очередным голом / соцсети

В матче 25 тура Серии А Милан дома разбил Эмполи. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 25 тур

Милан – Эмполи – 3:0

Голы: Пйонтек, 49, Кессье, 51, Кастильехо, 67

Милан мог выйти вперед в счете уже на 10 минуте, но гол Пакеты отменили из-за офсайда. А вот во втором тайме Пйонтек очередным голом за Милан открыл счет в матче, а уже через 2 минуты Кессье удвоил преимущество "красно-черных". Кастильехо с передачи Конти поставил точку в матче, не оставив шансов Эмполи на спасение.

Благодаря этой победе Милан набрал 45 очков и расположился в зоне Лиги чемпионов, Эмполи с 21 пунктом остался рядом с зоной вылета.

Италия25 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Эмполи: Пятница 22 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Эмполи
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Теги
Италия Милан - Эмполи Милан Милан Эмполи Эмполи Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
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