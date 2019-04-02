toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ВОРСКЛА ВУЛВЕРХЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВІЛЬЯРЕАЛ - БАРСЕЛОНА

Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка

22:00 74 Читать на русском
Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка
Мілан – Удінезе – 1:1 / AC Milan

В рамках 30-го туру італійської першості Мілан у рідних стінах не зміг перемогти Удінезе (1:1).

Чемпіонат Італії 2018/2019, 30-й тур

Мілан – Удінезе – 1:1

Голи: Пйонтек, 45 – Лазанья, 64

Кальярі – Ювентус – початок о 22:00

Перший тайм зустрічі у такій напруженій боротьбі, що перша травма сталася вже на 11-й хвилині – і її отримав Доннарумма. Надалі команди продовжили у тому ж темпі, але з пошкодженнями не щастило виключно господарям, які на 41-й втратили ще й Пакету. Травми не завадили "россонері" провести кілька класних моментів: так, на 22-й хвилині ще здоровий Лукас пробив поруч із дальньою дев'яткою, а на 25-й постріл Кутроне з меж штрафного витягнув голкіпер Муссо. На 45-й хвилині тиск Мілана перетворився у асист Патріка та гол Пйонтека – 1:0.

По перерві зміст гри особливо не змінився. Мілан тиснув, але мав лише напівмоменти, а Удінезе відбивався та загрожував контратаками. Зрештою, на 64-й хвилині доля винагородила гостей за терпіння: фріульці вискочили у швидкісний випад та завершили його прострілом Фофани на Лазанью, якому залишалося влучити у ворота; Кевін трохи зашпортався, але таки виконав це завдання – 1:1! На більше команд не вистачило: вони обмінялися кількома не дуже небезпечними епізодами та завершили поєдинок результативною нічиєю.

Таким чином, Мілан набрав 52 очки та залишився на четвертій позицію, зберігаючи відрив у 4 залікових бали від Лаціо та Аталанти. Удінезе з 29 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці.

Теги
Удінезе Удінезе Мілан Мілан Італія Головне Лукас Пакета Лукас Пакета Джанлуїджі Доннарумма Джанлуїджі Доннарумма Кальярі Кальярі Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
42
хв
Олександрія
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук