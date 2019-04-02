Мілан розписав нічию проти Удінезе, Доннарумма та Пакета зазнали пошкоджень: 30-й тур Серії А, матчі вівторка

В рамках 30-го туру італійської першості Мілан у рідних стінах не зміг перемогти Удінезе (1:1).

Чемпіонат Італії 2018/2019, 30-й тур

Мілан – Удінезе – 1:1

Голи: Пйонтек, 45 – Лазанья, 64

Кальярі – Ювентус – початок о 22:00

Перший тайм зустрічі у такій напруженій боротьбі, що перша травма сталася вже на 11-й хвилині – і її отримав Доннарумма. Надалі команди продовжили у тому ж темпі, але з пошкодженнями не щастило виключно господарям, які на 41-й втратили ще й Пакету. Травми не завадили "россонері" провести кілька класних моментів: так, на 22-й хвилині ще здоровий Лукас пробив поруч із дальньою дев'яткою, а на 25-й постріл Кутроне з меж штрафного витягнув голкіпер Муссо. На 45-й хвилині тиск Мілана перетворився у асист Патріка та гол Пйонтека – 1:0.

По перерві зміст гри особливо не змінився. Мілан тиснув, але мав лише напівмоменти, а Удінезе відбивався та загрожував контратаками. Зрештою, на 64-й хвилині доля винагородила гостей за терпіння: фріульці вискочили у швидкісний випад та завершили його прострілом Фофани на Лазанью, якому залишалося влучити у ворота; Кевін трохи зашпортався, але таки виконав це завдання – 1:1! На більше команд не вистачило: вони обмінялися кількома не дуже небезпечними епізодами та завершили поєдинок результативною нічиєю.

Таким чином, Мілан набрав 52 очки та залишився на четвертій позицію, зберігаючи відрив у 4 залікових бали від Лаціо та Аталанти. Удінезе з 29 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці.